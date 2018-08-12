Троллейбусы встали из-за аварии на Московской

12.08.2018 17:30 776

Проезд для троллейбусов оказался перекрыт на улице Московской и-за аварии, сообщили в официальной группе управления Калужского троллейбуса.

ДТП произошло в районе депо в сторону от центра около 5 вечера в воскресенье, 12 августа. Какие именно автомобили столкнулись не уточняется.

Проехать не могут троллейбусы 2, 5,6,9 и 17.