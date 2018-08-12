Работодатель поссорился с работником и украл у него двигатель

12.08.2018 08:58 503

Житель Медыни неофициально работал на одного из предпринимателей города и ставил свой автофургон у цеха бизнесмена, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Работник и работодатель поссорились, владелец фургона бросил грузовичок на долгое время у цеха. Когда автовладелец вернулся к машине, то обнаружил, что двигателя в автофургоне уже нет. Хозяин автофургона заявил в полицию, уточнив что стоимость двигателя - 150 тысяч рублей.

Полицейские в краже двигателя подозревают работодателя. Зачем он снял агрегат с машины не уточняется. Дело направлено в суд.