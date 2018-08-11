«Фольксваген» перевернулся после столкновения с «Ниссан»

11.08.2018 15:52 441

«Фольксваген» столкнулся с «Ниссан» утром в субботу, 11 августа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

ДТП произошло в Кременках на улице Дашковой. После столкновения «Фольксваген», по данным пресс-службы, вылетел в кювет и перевернулся. Но на фото с места ЧП видно, что иномарка опрокинулась на проезжую часть.

В результате аварии пострадали несколько человек.