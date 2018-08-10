Пенсионер пропал в Совхозе имени Ленина

10.08.2018 17:53 378

79-летний Влаимир Петриков ушел в четверг, 9 августа, из дома в селе Совхоз имени Ленина и не вернулся, сообщается в официальной группе «Лиза Алерт - Калуга».

Куда ушел пенсионер - неизвестно. он был одет в черные брюки, черную куртку, серый свитер с ромбами, черную шапку.

Волонтеры опасаются. что у мужчины возможна потеря памяти.