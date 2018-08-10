Две квартиры и три балкона выгорели в пожаре в Обнинске

10.08.2018 17:18 624

Пожар в девятиэтажке на улице Королева в Обнинске произошел в пятницу, сообщает портал obninsk.name.

Загорелась одна из квартир на третьем этаже. Ее хозяйки не было дома, а когда женщина вернулась. то пламя уже перекинулось на балкон четвертого этажа. . В итоге, пока соседи вызывали спасателей, пожаром были уничтожены три балкона и две квартиры.



К счастью, люди не пострадали. Пожарные эвакуировали 18 человек. В том числе и троих жильцов с ограниченными физическими возможностями.