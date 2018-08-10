С лесными пожарами все нормально в области

10.08.2018 16:09 84

В лесах на территории 10 районов (Жиздринский, Хвастовичский, Людиновский, Малоярославецкий, Боровский, Жуковский, Медынский, Тарусский, Дзержинский районы и г. Обнинск) 3-й класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на остальной территории Калужской области - 2-й класс пожарной опасности (малая пожарная опасность).

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