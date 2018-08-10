Руководителей МУПов наказали за игнор жителей

Жители Кременок обращались у руководителям МУП «Общий дом» и МУП «Благоустройство» по обслуживанию многоквартирного дома и по благоустройству на территории города, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Ответить заявителям руководители должны были в течение 30 дней, но жителям писем отправлено не было.
За игнорирование обращений руководителей оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого.
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