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Руководителей МУПов наказали за игнор жителей

10.08.2018 16:04 0 179
Руководителей МУПов наказали за игнор жителей

Жители Кременок обращались у руководителям МУП «Общий дом» и МУП «Благоустройство» по обслуживанию многоквартирного дома и по благоустройству на территории города, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ответить заявителям руководители должны были в течение 30 дней, но жителям писем отправлено не было.

За игнорирование обращений руководителей оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого.


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