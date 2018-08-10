Держателю наркопритона дали 14 месяцев колонии

10.08.2018 15:44 170

32-летнего жителя Малоярославца признали виновным в создании наркопритона, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина-наркоман постоянно предоставлял свое жилье знакомым наркоманам для употребления дурмана с 22 ноября 2017 года по 15 декабря 2017.

На суде хозяин притона полностью признал вину. Ему дали 1 год и 2 месяца в колонии строго режима.



