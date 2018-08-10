Предприниматели Думиничского района неправильно пользовались пашнями

10.08.2018 14:32 244

Два предприятия в Думиничском районе наказаны за нецелевое использование сельхозземель, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

ООО «Хлудневский щебеночный завод» на потенциальной пашне добывало известняк, а АО «Голицынский керамический завод» вообще самовольно заняло сельхозземлю и начало добывать там глину-сырье, подчёркивают в прокуратуре.

На руководителей обоих предприятий составили административные протоколы. Им грозит до 50 тысяч штрафа.