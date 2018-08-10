Пашню превратили в карьер и нелегальную свалку в Малоярославецком районе

10.08.2018 11:44 183

ООО «Харамоново-2» свои 8,05 га сельскохозяйственной земли превратило в карьер, из которого добывали полезные ископаемые, сообщила пресс-служба регионального россельхознадзора.

Мало того, в центре отработанного карьера еще и устроили нелегальную свалку бытового и строительного мусора. Загадили около 1.5 га, проверяющие оценили количество мусора на незаконной свалке примерно в 500 куб.м.

За невыполнение обязанностей по охране и рекультивации земель владелец участка оштрафован на 400 тысяч рублей.