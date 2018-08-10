Обнинцы выиграли мини-грант и отремонтировали спортплощадку

10.08.2018 10:59 138

Активисты ТОС дома на улице Ленина в Обнинске выиграли у общественной организации мини-грант и отремонтировали спортплощадку, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

На спортивной площадке установили стойки для волейбольной сетки, закупили сами сетки и мячи для игры в футбол и волейбол.

Заодно на площадке взрослые с детьми устроили мини-субботник и навели порядок.