Взломщиков банкомата задержали в гаражах в Обнинске

10.08.2018 08:28 889

Двух подозреваемых во взломе банкомата задержали в гаражном кооперативе в Обнинске, сообщила пресс-служба УМВД.

Банкомат мужчины ограбили в апреле текущего года. Они взломали входную дверь одного из сетевых магазинов и проникли внутрь. Там с помощью инструментов они взломали банкомат и унесли кассеты с деньгами на сумму более миллиона рублей.

Подозреваемых вычислили в результате оперативных мероприятий. Им грозит до 10 лет заключения.