Троллейбусы изменят схему маршрута в День физкультурника

09.08.2018 17:24 240

11 августа, в День физкультурника, троллейбусы Калуги изменят маршрут движения.

Как сообщили в Управлении калужского троллейбуса, троллейбусы маршрута № 1 будут переведены на маршрут №12 «Вокзал-Швейная фабрика», троллейбусы маршрута № 2 будут следовать до Дома Быта. Троллейбусы, обслуживающие наружный и внутренний маршруты №3, перейдут на маршрут № 13 «КЗТА-площадь Победы-сквер Мира».

Напоминаем, ограничения на движение транспорта вступят в силу в 8.30 и продлятся до 11.00, уточняет пресс-служба Городской Управы города.