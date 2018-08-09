Более 4 тысяч жителей области обратились в прокуратуру с начала года

09.08.2018 16:37 300

За последнее время выросло число обращений граждан в прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.

Рост числа обращений специалисты связывают с доступностью и эффективностью правозащитной деятельности прокуратуры, а также оказанием реальной помощи в защите прав граждан в суде.

С начала года прокуратура области приняла около 15 тысяч обращений, из них непосредственно прокурорами разрешено более 40%, удовлетворено свыше 1,5 тысячи обращений. По результатам проверок выявлено свыше 5 тыс. нарушений закона. За полгода на личном приеме побывало более 4 тысяч граждан.