В Балабаново сохранили водоснабжение

09.08.2018 15:27 102

Специалисты водоканала сохранили водоснабжение в Балабаново, несмотря на ведущиеся весь день аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря грамотным действиям сотрудников, водоснабжение в городе есть, хоть и с пониженным давлением.

Ремонт планируется завершить сегодня к 17:00.

