Гражданин начальник попался на взятках

09.08.2018 15:21 519

Следственный комитет Калужской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одной из исправительных колоний. Он обвиняется в получении крупной взятки.

С 2014 по 2017 годы начальник исправительной колонии получал взятки от осужденного, обещая смягчить наказание и поспособствовать его условно-досрочному освобождению, считают следователи. Также осужденному обещались послабления режима.

Взятки гражданин начальник принимал деньгами и услугами: покупкой мебели, стройматериалов и других вещей.

В ближайшее время взяточника ждет суд, сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета.