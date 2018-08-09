В Боровском районе "ЗИЛ" и "КАМАЗ" не поделили дорогу

09.08.2018 12:03 502

Сегодня в 09 часов утра недалеко от деревни Кривское Боровского района произошло столкновение двух грузовиков: «ЗИЛ» и «КАМАЗ» не поделили дорогу.

От удара молоковоз «ЗИЛ» перевернулся, сообщает пресс-центр регионального МЧС.

В результате аварии пострадали люди, о тяжести полученных травм пока не сообщается.