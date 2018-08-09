Гастарбайтеру грозит 8 лет тюрьмы за дачу взятки

09.08.2018 10:12 118

30-летний гражданин Узбекистана привлечен к ответственности за дачу взятки должностному лицу.

В июле 2018 года иностранный гражданин незаконно трудился продавцом в Малоярославце и, передал инспектору Управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области взятку в сумме 12 000 рублей чтобы избежать ответственности.

Обвиняемый заключен под стражу, ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-центр областной Прокуратуры.