60 тысяч заплатили приставам родственники должника

09.08.2018 08:00 403

Гражданин, не оплативший вовремя имущественный налог, был задержан на границе при попытке выехать из страны на отдых, сообщает пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Мужчина отправился в заграничное путешествие на машине, зная о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, но понадеявшись на русский авось. При прохождении таможенного досмотра он был задержан, так как приставы вынесли в отношении него постановление, запрещающее покидать Россию.

Должнику пришлось связаться с родственниками, которые явились в отдел судебных приставов и оплатили его долг в 60 тысяч.