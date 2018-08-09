Материнский капитал стали чаще тратить на обучение детей

09.08.2018 07:00 306

За первое полугодие 2018 года территориальные органы Пенсионного фонда Калужской области выдали 2414 сертификатов на материнский капитал и удовлетворили 2698 заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 973,04 тыс. рублей.

Сорок процентов семей потратили эти средства покупку или строительство жилья, а оставшиеся шестьдесят процентов использовали материнский капитал для погашения кредитов и займов.

Так же все больше семей готовы потратить деньги на обучение детей: число таких заявлений выросло в 2018-м году на 36,5%, это направление капипиталовложения динамично развивается, сообщила региональная пресс-служба ОПФР .