Десять снарядов времен войны обезвредили за сутки

Десять минометных мин было обнаружено и обезврежено за сутки.
Вчера в г. Жизда в районе жилого дома была обнаружена минометная мина, калибром 81 мм. Саперы уничтожили ее в лесу.
Далее оперативная группа направилась д. Острая Слобода, Кировского района, где в лесу нашли и обезвредили 8 минометных мин времен Великой Отечественной войны.
Но сообщения об опасных находках в этот день не закончились: поступила информация об обнаружении снаряда времен ВОВ в поле в 2х км от д. Славыщено, Козельского района. На месте была обнаружена и обезврежена минометная мина, калибром 50мм.
Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников группы разминирования удалось избежать детонации взрывоопасных снарядов.
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