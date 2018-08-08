Десять снарядов времен войны обезвредили за сутки

08.08.2018 12:18 82

Десять минометных мин было обнаружено и обезврежено за сутки.

Вчера в г. Жизда в районе жилого дома была обнаружена минометная мина, калибром 81 мм. Саперы уничтожили ее в лесу.

Далее оперативная группа направилась д. Острая Слобода, Кировского района, где в лесу нашли и обезвредили 8 минометных мин времен Великой Отечественной войны.

Но сообщения об опасных находках в этот день не закончились: поступила информация об обнаружении снаряда времен ВОВ в поле в 2х км от д. Славыщено, Козельского района. На месте была обнаружена и обезврежена минометная мина, калибром 50мм.

Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников группы разминирования удалось избежать детонации взрывоопасных снарядов.