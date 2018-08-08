Попытка передачи телефонов в колонию не удалась

08.08.2018 12:10 141

Сотрудники колонии-поселения №6 УФСИН России по Калужской области задержали 20-летнего молодого человека при попытке перебросить на территорию запрещенные предметы.

При досмотре у него были обнаружены и изъяты два мобильных телефона и 5,5 литра алкоголя.