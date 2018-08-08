Житель Обнинска обокрал своего отчима через мобильное приложение

08.08.2018 10:52 271

27-летний житель Обнинска обокрал своего отчима.

В декабре 2017 года молодой человек получил доступ к личному кабинету отчима в системе «Сбербанк-Онлайн», и перевел с его счета деньги в сумме 11 000 рублей и 16 500 рублей на счет своей знакомой.

В суде воришка признал вину, раскаялся и был осужден на 2 года условно, сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.