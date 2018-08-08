Разыскиваемый преступник ограбил сарай и попался

08.08.2018 09:47 411

Хозяин дачи в Боровском районе сообщил в полицию о краже из сарая оборудования на сумму 81 тысяча рублей.

Злоумышленник проник в сарай, воспользовавшись отсутствием на даче хозяев, и похитил имущество. Местные жители охотно помогли оперативникам с установлением личности грабителя: им оказался 27-летний неоднократно судимый мужчина, находящийся в розыске за аналогичное преступление.

Против потрошителя сараев возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ОМВД по Боровскому району.