В Малоярославецком районе пикник закончился поножовщиной

08.08.2018 10:36 677

В Малоярославецком районе два приятеля устроили поножовщину на берегу реки.

Встретившись на природе и выпив, мужчины поспорили. Спор перешел в драку, а потом в дело пошел нож, которым приятели резали закуску. Нанеся друг другу незначительные резаные раны, друзья успокоились и вместе отправились в больницу.

Против участников веселого пикника заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.