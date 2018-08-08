Жители поселка Обнинское огорчили власть

08.08.2018 07:00 1622

Жители поселка Обнинское годами жаловались чиновникам на необустройство старейшей улицы.

Власть откликнулась, решив благоустроить улицу Лесную, начав с автодороги, на которой расположены гаражи, авторынки и мойки. Строителям придется переделывать улицу с нуля – под старым асфальтом не было даже подложки. В проект реконструкции включили так же замену проржавевших ливневок.

Активисты поселка принимали активное участие в формировании плана реконструкции, но на публичные слушания, касающиеся реконструкции улицы, никто из жителей поселка не появился, что весьма озадачило главу администрации.

Тем не менее, реконструкция улицы начнется в следующем году, сообщает новостной портал Odninsk.name.