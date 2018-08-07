Обнинские охранники отделались прокурорским предупреждением

07.08.2018 16:00 356

Прокуратура Обнинска, возбудив административные дела о правонарушении, пока ограничилась предупреждением в отношении должностных лиц, сообщила региональная пресс-служба.

Охранники обнинских ЧОП, осуществляющие пропускной режим в зданиях города и охраняющие имущество граждан не имели обязательных документов: удостоверения и личной карточки охранника.

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