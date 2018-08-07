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Распространитель детской порнографии пойман в Боровске

07.08.2018 12:59 0 419
Распространитель детской порнографии пойман в Боровске

40-летний житель Боровска попался на распространении в интернете детской порнографии.

При обыске дома у подозреваемого обнаружены многочисленные порнографические материалы с участием несовершеннолетних, которые мужчина размещал в интернете для свободного просмотра.

Подробности по ссылке.


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