Распространитель детской порнографии пойман в Боровске

07.08.2018 12:59 419

При обыске дома у подозреваемого обнаружены многочисленные порнографические материалы с участием несовершеннолетних, которые мужчина размещал в интернете для свободного просмотра.

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