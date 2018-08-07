Мошенник обманул доверчивых покупателей интернет-магазинов на 700 тысяч

07.08.2018 19:00 94

В Калужский суд передано на рассмотрение дело о мошенничестве.

36-летний житель Тюмени, располагая персональными данными лиц, совершающих покупки в интернет-магазинах, звонил покупателям и сообщал, что им продали некачественный товар, за который полагается компенсация. Мошенник представлялся сотрудником несуществующего Федерального Управления по защите прав потребителей и благополучия человека и обещал выплатить ущерб.

Доверчивые граждане переводили указанную мошенником комиссию для получения несуществующей компенсации на его расчетный счет.

В результате сумма ущерба, причиненная в том числе и жителям Калужской области, составила около 700 тысяч рублей, сообщает региональная пресс-служба УМВД.