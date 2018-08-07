В День города центральные улицы Калуги освободят для велопробега

07.08.2018 10:53 431

Традиционный велопробег пройдет по калужским улицам в День города, сообщает городская управа.

24 августа с 22:30 до 00:00 часов будет постепенно перекрываться автомобильное движение на центральных улицах Калуги, начиная от Театральной площади, заканчивая отрезком улицы Кирова от площади Победы до Театрального сквера.