Иркутские воры обокрали калужан на 2 миллиона

Двое жителей Иркутской области промышляли кражей ювелирных изделий и бытовой техники калужан.
Потерпевшие калужане оценили ущерб в сумму около двух миллионов рублей.
На сегодняшний день воры задержаны, им вменяется три эпизода кражи. Следствие продолжается, полиция ищет награбленные ценности, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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