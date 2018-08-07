Иркутские воры обокрали калужан на 2 миллиона

07.08.2018 08:45 870

Двое жителей Иркутской области промышляли кражей ювелирных изделий и бытовой техники калужан.

Потерпевшие калужане оценили ущерб в сумму около двух миллионов рублей.

На сегодняшний день воры задержаны, им вменяется три эпизода кражи. Следствие продолжается, полиция ищет награбленные ценности, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.