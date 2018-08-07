Калужские приставы выдворили из области 247 иностранных граждан

07.08.2018 08:30 290

На сегодняшний день за пределы Российской Федерации сотрудниками регионального ведомства выдворено 247 граждан иностранных государств, незаконно находившихся на территории Калужской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Мигрантов, незаконно находящихся на территории области, приставы провожают до пропускного пункта на границе Российской Федерации. Вновь прибыть в Россию иностранцы смогут только через пять лет.