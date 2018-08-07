104 калужских долгожителя дождались президентских поздравлений

07.08.2018 21:00 321

Именные поздравительные письма за подписью Владимира Путина ежегодно направляются ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, отмечающим юбилейные дни рождения.

В августе будут поздравлены 104 калужских долгожителя — 90, 95 и 100 лет.

Среди юбиляров 87 женщин и 17 мужчин.

Столетние юбилеи отметят две женщины, проживающие в Калуге и в селе Хвастовичи.

83 ветерана отпразднуют 90 лет, 19 пенсионерам исполнится по 95 лет, сообщает пресс-служба пенсионного фонда России.