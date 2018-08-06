Электричество отключат на калужских улицах

06.08.2018 16:29 234

В вторник, 7 августа, на время отключат электроэнергию на ряде калужских улиц, сообщила пресс-служба «Калугаэнерго».

С 8:00 до 18:00 без электричества останутся дома

№ 31,33,35 по улице Тельмана.

С 14:00 до 15:30 света не будет в домах: