Монтажное предприятие оштрафовано за тайный найм бывшего чиновника

06.08.2018 16:07 302

Руководство электромонтажного «ИВС-МОНТАЖСТРОЙ» оштрафовано за найм бывшего сотрудника министерства строительства и ЖКХ области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В нарушении закона по коррупции новые работодатели не сообщили в министерство, что бывший чиновник теперь работает у них как главный инженер проекта.

Директора монтажников оштрафовали на 20 тысяч рублей.