Обнинский детский творческий центр был пожароопасен

06.08.2018 15:32 256

В Обнинске при проверке «Центра развития творчества детей и юношества» нашли нарушения пожарной безопасности, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

пожарная сигнализация в кабинете директора была неисправна. На полу было покрытие с неизвестными показателями по пожарной опасности.

Обнинский суд обязал «Центр» устранить нарушения. Ответственное должностное лицо оштрафовано на 6 тысяч рублей.