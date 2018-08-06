Пожилого грибника ищут у станции Суходрев

06.08.2018 15:07 540

74-летний Александр Старостин пропал в лесу вблизи ЖД станции Суходрев в Малоярославецком районе, сообщается в официальной группе «Лиза Алерт» Калуга.

Дедушка ушел за грибами из садового товарищества Сигнал-2 в воскресенье, 5 августа. И до сих пор не вернулся.

Во что был одет пенсионер и как точно выглядит пока не сообщается.