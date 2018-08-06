Калужанина взяли за распространение фальшивок

06.08.2018 14:45 443

Поддельная пятитысячная поступила в один из калужских банков сообщила пресс-служба областного УМВД. Полицейские, чтобы найти сбывшего фальшивку, изъяли записи с видеокамер, установленных в торговых точках, где мог расплатиться поддельной купюрой злоумышленник. В итоге вычислили 29-летнего калужанина.

Во время обыска у него нашли еще одну поддельную пятитысячную.

Молодой человек признался в преступлении. Ему грозит до восьми лет.