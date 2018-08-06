Пешеход оказался в больнице после перехода в неположенном месте

06.08.2018 13:36 487

47-летний мужчина оказался под колесами автомобиля «Мицубиси» в Калуге, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 5 августа. на Тульской. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и был сбит.

В результате ДТП пострадал сам пешеход. Он доставлен скорой в БСПМ а затем госпитализирован в ортопедическое отделение.



