БМВ опрокинулся в кювет после аварии

06.08.2018 13:25 665

Водитель на BMW 523i вылетел в кювет и опрокинулся в Боровске на улице Некрасова, сообщил отдел пропаганды регионального УГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье около 15:00.

В результате аварии пострадали три человека: водитель и двое пассажиров иномарки. все они с травмами госпитализированы в центральную районную больницу.