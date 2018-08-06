Нелегальные рабочие строили дорогу в Колюпаново

06.08.2018 09:15 435

Полицейские в строительном городке в Колюпаново обнаружили 26 мигрантов, работавших незаконно, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Нелегальные рабочие приехали из Узбекистана и Таджикистана. Они работали как подсобные рабочие на дорожных работах. Скорей всего, нелегалы строили Южный обход.

Иностранцев оштрафовали на две тысячи рублей каждого. Шестерых выдворили из России и запретили возвращаться в течение пяти лет.

Работодателю, использующему нелегальный труд, грозит от 250 до 800 тысяч рублей за каждого незаконного работника.