Четыре снаряда обезвредили саперы за день

06.08.2018 08:41 181

Четыре взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны в двух районах области обезвредили саперы в воскресенье, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по области.

В Жуковском районе рядом с деревней Новая Слобода разминировали артиллерийский снаряд 150 мм, в селе Остров обезвредили снаряд калибром 75 мм.

В Боровском районе в селе Ворсино на Школьной улице нашли снаряд 75 мм. Рядом с деревней Редькино обезвредили арт. снаряд 105 мм.