Сбежавший угонщик пойман и ждет суда.

05.08.2018 15:00 76

В начале января 2018 года житель Малоярославецкого района попытался угнать дорогую иномарку. Разбив стекло и проникнув в салон автомобиля, мужчина не успел довести дело до конца, так как был схвачен подоспевшей полицией.

Ущерб, нанесенный автомобилю, оценили в 150 тысяч рублей, которые горе-угонщик пообещал выплатить, но слова своего не сдержал и скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре мужчина был задержан в одном из районов Калужской области и теперь ожидает суда под арестом, сообщает региональная пресс-служба УМВД.