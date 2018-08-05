Бабушку лишили сбережений под предлогом пенсионной реформы

78-летняя пенсионерка обратилась за помощью в полицию, заявив о мошенничестве.
На улице к бабушке подошла женщина, представившаяся работником социальной службы и рассказала о государственной программе по перерасчету пенсионных начислений. Для якобы перерасчета надо было перечислить деньги на указанный банковский счет, что доверчивая калужанка и сделала.
Таким образом, 266 тысяч рублей, все сбережения бабушки, исчезли вместе с мошенницей. В случае поимки, ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.
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