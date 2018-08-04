Жителю Малоярославца грозит тюремный срок за угнанный спьяну автомобиль

Пьяный житель Малоярославца угнал служебный автомобиль, сообщает региональная пресс-служба УМВД.
После посиделок с друзьями, нетрезвый мужчина отправился в 5 утра прогуляться по городу. Проникнув на территорию одного из предприятий, молодой человек увидел незапертую «Ниву» с ключами в замке зажигания. Сев за руль автомобиля, мужчина, протаранив железные ворота, выехал с территории и поехал кататься по городу.
Закончив прогулку на берегу реки, гражданин загнал машину в воду и ушел, но, пожалев брошенную машину, вернулся за ней к реке, где его и встретили сотрудники полиции.
Против угонщика возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
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