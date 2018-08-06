На гидротехнические сооружения потратят почти 26 миллионов

06.08.2018 08:00 360

11,176 миллионов рублей потратят на ремонт гидротехнических сооружений на прудах рек Ксема и Шумка рядом с деревней Дылдино в Боровском районе, сообщила пресс-служба правительства области.

Реконструкция ГТС на реке Дырочной в Белоусово обойдется бюджету в 14,737 миллионов рублей.

Также планируется расчистить около двух километров русла реки Жиздра вблизи одноименного районного центра