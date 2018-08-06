Отец-педофил лишен родительских прав

Житель Ферзиковского района совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении своего 9 -летнего ребенка и был осужден за это, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура подала в суд иск с требованием лишить отца-педофила родительских прав.
Суд иск поддержал.
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