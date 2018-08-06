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Отец-педофил лишен родительских прав

06.08.2018 06:49 0 413
Отец-педофил лишен родительских прав

Житель Ферзиковского района совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении своего 9 -летнего ребенка и был осужден за это, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура подала в суд иск с требованием лишить отца-педофила родительских прав.

Суд иск поддержал.


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