Отец-педофил лишен родительских прав

06.08.2018 06:49 413

Житель Ферзиковского района совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении своего 9 -летнего ребенка и был осужден за это, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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