35 взрывоопасных предметов за раз обезвредили саперы

Саперы обезвредили за один выезд в Боровский район сразу 35 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
У деревни Комлево были найдены 19 минометных мин 50 мм и 16 взрывателей к минам.
Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасного предмета не надо его трогать. Нужно прекратить рядом работы. огородить место и вызвать полицию Ни в коем случае нельзя разводить на снарядах костры, кидать в них камни, пытаться разобрать их и т.д.
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