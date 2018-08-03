35 взрывоопасных предметов за раз обезвредили саперы

03.08.2018 16:06 207

Саперы обезвредили за один выезд в Боровский район сразу 35 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

У деревни Комлево были найдены 19 минометных мин 50 мм и 16 взрывателей к минам.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасного предмета не надо его трогать. Нужно прекратить рядом работы. огородить место и вызвать полицию Ни в коем случае нельзя разводить на снарядах костры, кидать в них камни, пытаться разобрать их и т.д.