Застройщик задолжал двум работникам миллион

03.08.2018 15:43 428

Генеральный директор ООО «ИнтелПожСистем» с октября 2015 по июль 2016 не платил зарплату двум работникам, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета. В итоге долг по зарплате достиг 980 тысяч рублей.

Организация занималась строительством трехэтажных домов в Боровском районе. Директор заявлял работникам, что денег нет так как квартиры в трехэтажках не продаются.

В 2017 году фирма обанкротилась. Имущество продали, долг погасили.

Директора же признали виновным в невыплате зарплаты и приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.