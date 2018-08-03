Безработному не хватило денег на закуску, и он ее украл

03.08.2018 14:15 385

27-летний безработный калужанин схватил в сетевом магазине со стеллажа продукты и сбежал не заплатив, сообщила пресс-служба областного УМВД. Мясных изделий он украл на 1091 рубль и 52 копейки.

Полицейские по камерам видеонаблюдения вычислили вора. Доставленный в отдел безработный объяснил, что отмечал день рождения. Спиртное купил, а вот на закуску денег не было

Теперь ему грозит за грабеж до четырех лет заключения.